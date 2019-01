Addio a Giulio Zubini, storico fiorista di Gussago

La vita l'ha trascorsa tra i fiori del suo negozio di via Richiedei a Gussago, aperto nel lontano 1958. Per Giulio Zubini la botanica era una passione, prima che un lavoro: un amore che ha saputo trasmettere prima alla moglie Domenica, poi alle figlie Terry, Laura e Cinzia, che dal 2012 gestiscono il negozio. Commerciante noto e stimato, si è spento nei giorni scorsi, circondato dall'amore della sua famiglia: aveva 85 anni.

In paese lo ricordano tutti con affetto: per l'innata gentilezza e la capacità di consigliare e ascoltare i clienti, ma anche per le opere di solidarietà. Ecco perché decine di persone hanno gremito la chiesa di Santa Maria Assunta dove, mercoledì mattina, si sono svolti i funerali.

"Uomo esemplare e stimato nella vita e nella sua attività di commerciante a Gussago, attento e generoso sempre a sostenere le varie iniziative delle associazioni locali". Così lo ha ricordato su Facebook Valerio Cirelli, presidente della Proloco.