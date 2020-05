Ragazzo muore all'età di 36 anni: "Ciao fratellino, stai vicino a mamma e papà"

Gussago piange la scomparsa di Gianfranco Mangano, spentosi all'età di 36 anni. Abitava in via Pratolungo. Il giovane era stato vittima anni fa di un brutto incidente in motorino, dal quale non si era più ripreso completamente. In seguito si era ammalato anche di sclerosi multipla.

"Ciao fratellino, mi manchi, se puoi stai vicino a mamma e papà, hai lasciato un vuoto incolmabile nelle loro vite. Ti voglio bene", è il messaggio lasciato su Facebook dalla sorella Cristina, a cui hanno fanno eco quello di decine di cittadini sulla pagina "Quelli di Gussago".