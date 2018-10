Cade dalla scala mentre raccoglie frutta da un albero: è grave

Grave incidente domestico nella mattinata di giovedì a Gussago: un uomo di 72 anni è precipitato da una scala, mentre stava raccogliendo alcuni melograni: un 'volo' di quasi tre metri. L'anziano signore è stato immediatamente soccorso da alcuni famigliari, poi la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso.

Dopo le prime cure, il 72enne è stato trasferito al Civile di Brescia e ricoverato d'urgenza: avrebbe rimediato diverse fratture e le sue condizioni sarebbero critiche, ma non è in pericolo di vita. Tutto è accaduto attorno alle 11 nel giardino di un'abitazione di via Mirabella.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziano, residente a Zogno (comune della Bergamasca), stava raccogliendo alcuni frutti dagli alberi del giardino della figlia: si trovava su una scala a pioli e avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio.