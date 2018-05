Stroncata da una grave malattia: Gussago piange la barista Ancilla Tonsi

La comunità di Gussago è in lutto per la prematura scomparsa di Ancilla Tonsi. Madre di tre giovani figlie — Chiara, Emanuela e Camilla, Ancilla si è spenta all’età di 54 anni dopo aver lottato alla Poliambulanza di Brescia contro una grave malattia. Ne piangono la scomparsa anche il marito Giulio Zanardini e il padre Francesco.

Il paese si prepara per l’ultimo saluto della 54enne, molto conosciuta in quanto titolare del Bar Ancilla di Viale Italia. Sabato pomeriggio, alle 14.30, saranno celebrate le esequie nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il corto funebre partirà mezzora prima dalla Domus Salutis, mentre, al termine del rito religioso, proseguirà per il tempio crematorio di Brescia.