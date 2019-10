Corpo riverso sull'asfalto, uomo trovato morto: chi era la vittima

Colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo, lo hanno trovato riverso sull'asfalto: immediato è scattato l'allarme, dato da un passante, ma inutili sono stati i tentativi dei sanitari. È il tragico destino di Graziano Pasqua, 81enne di Gargnano molto conosciuto in paese e non solo: per tantissimi anni aveva lavorato all'Enel e in qualità di tecnico aveva bussato alle porte di numerose abitazioni della zona per leggere i contatori.

Il dramma si è consumato lunedì mattina lungo via San Giorgio, la stradina che collega Toscolano a Gargnano. L'anziano era uscito per una passeggiata, come faceva spesso e proprio mentre camminava è stato colto da un improvviso malore, purtroppo fatale. A trovare il suo corpo e a dare immediatamente l'allarme è stata una persona di passaggio. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri.