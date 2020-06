Strade sommerse da un'incredibile grandinata: servono le ruspe per liberarle

Eccezionale grandina nel pomeriggio di martedì 2 giugno in Val Seriana (Bg). A Nembro le strade sono finite letteralmente sommerse dai chicchi di ghiaccio (guarda il video), tanto che per sgomberarle è stato necessario l'intervento delle ruspe; danni si segnalano anche ad Albino e Alzano (qui tutte le foto), mentre a Cerete - tra le 16.30 e 17.15 - sono scesi chicchi grandi come noci. In tutta la zona si sono create code interminabili, con le auto bloccate da grandine e allagamenti.

– Video: fiume di grandine a Nembro

– Video: residenti spalano le strade



