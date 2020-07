Grandine come palline da golf: campi devastati, in 1400 senza elettricità

La tempesta di sabato pomeriggio ha fatto gravi danni non solo per le forti raffiche di vento, arrivate a 130 km/h, ma anche a causa di violenti grandinate, con chicchi che hanno raggiunto i 4 centimetri di larghezza.

Il paese più colpito, da questo punto di vista, è stato Montichiari. Sono decine i campi letteralmente falciati dai pesanti "sassi" di ghiaccio: a Novagli e Boschetti è stato un vero e proprio disastro.



– Video: le terribili raffiche di vento

– Video: tetti volati in strada a Serle

Ma non ci sono solo le coltivazioni. Non si contano le auto danneggiate, così come i cappotti e i tetti delle case. A Vighizzolo il vento ha guastato i cavi dell'alta tensione e circa 1.400 persone sono rimaste senza elettricità. Verso sera, i lavori erano ancora in corso per riattivare alcune utenze.