Temporali, trombe d'aria e grandine come palline da golf: allerta nel Bresciano

Dopo gli acquazzoni del mattino nella zona delle Alpi e delle Prealpi bresciane, il maltempo ha raggiunto nuovamente la nostra provincia, stavolta in pianura.



La zona del Basso Garda è stata colpita da una tromba d'aria, con pioggia intensa e grandinate. Sono decine i rami caduti in strada a causa delle forti raffiche di vento.



Intense grandinate si segnalano anche in Franciacorta, a Cazzago San Martino sono scesi chicchi grandi come palline da golf (foto sotto).



Grandine caduta a Cazzago San Martino (Facebook - Gabriele Paderno)