Tutti in fila per il Grande Fratello: "Voglio provare a cambiare la mia vita"

Sono arrivati a centinaia, da tutta la provincia e anche oltre, fin da Vicenza e Torino: tutti in fila per tentare la fortuna, all'Elnòs Shopping di Roncadelle, tutti in fila per i provini della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show più noto d'Italia che a quanto pare dopo due anni di Vip tornerà ad aprire le sue porte ai “non famosi”.

La stella del GF brilla ancora, eccome: domenica pomeriggio a Elnòs erano davvero tanti, stipati come sardine in una giornata come tante, ma che per loro – per chi ci ha provato – era una giornata davvero speciale.

Chissà com'è andata, ai posteri (anzi, ai selezionatori) l'ardua sentenza: “Grazie, vi faremo sapere”, sembra un colloquio di lavoro (ma per qualcuno in fondo lo è davvero) e invece è il Grande Fratello, più e più volte lo specchio televisivo della società contemporanea.