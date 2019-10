Ruba il martelletto e sfonda un vetro, poi minaccia l'autista del pullman

Furto, minaccia grave, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio: è questo il ricco carnet di accuse a cui dovrà rispondere il ragazzino di 18 anni, residente a Gambara, che sabato sera sull'autobus di linea della società Autonoleggio Losio (che parte da Brescia e arriva a Pralboino) si era protagonista di una serie di incresciosi episodi, che appunto gli sono costati la denuncia.

Il ragazzo, che viaggiava in compagnia di un gruppo di coetanei, nelle vicinanze della fermata di Gottolengo, si è impossessato improvvisamente del frangivetro in dotazione al mezzo: con il martelletto in mano ha sferrato un colpo a uno dei vetri posteriori, mandandolo in frantumi.

Alle proteste dell'autista il giovane ha reagito minacciandolo, brandendo il frangivetro: quando è sceso ha fatto perdere le sue tracce, portandosi via pure il martelletto. Le testimonianze dell'autista e di altri ragazzi presenti hanno permesso di identificare rapidamente il 18enne. Il vandalo è stato raggiunto a casa dai carabinieri di Pralboino, che gli hanno notificato la denuncia.