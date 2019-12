Crolla il tetto di una cascina, uomo invalido bloccato tra le macerie

Un boato impressionante, che ha allarmato i residenti di via Pavone a Gottolengo: era appena crollato il tetto di un cascina. Sono stati alcuni vicini di casa, a richiedere i soccorsi, nella prima mattinata di sabato. All’intero dello stabile vive infatti un anziano solo e invalido.

Per lui un grande, grandissimo, spavento ma lievi conseguenze: è rimasto bloccato tra le macerie, ma non avrebbe rimediato gravi traumi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo il padrone di casa.

Lo stabile è stato dichiarato inagibile e i pompieri stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona. Parte di via Pavone è stata chiusa al traffico, e l’area circostante alla cascina è stata transennata dalla polizia locale e dai carabinieri di Gambara.

Sul posto è accorso anche il sindaco di Gottolengo Giacomo Massa, insieme ai tecnici dell’amministrazione Comunale.

“Tranquillizziamo i cittadini circa il crollo di un tetto in via Pavone che non ha avuto conseguenze per le persone. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi che tempestivamente ha messo in sicurezza gli abitanti e i luoghi”, si legge nella nota diffusa dal Comune su Facebook.