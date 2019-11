Dramma all'alba: dà fuoco al garage, giovane padre muore carbonizzato

L’allarme lanciato da alcuni parenti, che hanno visto una colonna di fumo uscire dal garage di casa, poi il disperato tentativo dei Vigili del Fuoco di salvare l’uomo che c’era all’interno: un 36enne di origine indiana.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: svenuto a causa del fumo sprigionato dal rogo, è morto tra le fiamme che hanno rapidamente avvolto l’angusto box. I carabinieri di Verolanuova, che indagano sull'accaduto, avrebbero pochi dubbi sull’origine dell’incendio: sarebbe stato il giovane uomo ad appiccarlo, dando fuoco a un cassone contenete alcuni panni e del cartone per togliersi la vita.

La tragedia si è consumata all’alba di giovedì nel box di un’abitazione di via Pavone a Gottolengo. Stando alle prime informazioni emerse, il 36enne, padre di famiglia, soffriva da tempo di depressione ed era anche seguito da alcuni esperti.