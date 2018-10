Si sentono male mentre spandono i fanghi di defecazione nel campo, intossicati 2 operai

Stavano scaricando i fanghi di defecazione in un campo, quando sarebbero stati colti da un improvviso malessere: prima dei forti giramenti di testa, poi la nausea, infine si sarebbero sentiti soffocare. Una grave crisi respiratoria, quella accusata dai due operai che lavoravano per conto di un controterzista.

Entrambi, per fortuna, si sarebbero ripresi velocemente, tanto che non si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale. L'episodio - raccontato da Bresciaoggi- è avvenuto nei giorni scorsi in un terreno agricolo tra Gottolengo e Isorella.

Il carico di fanghi sarebbe stato controllato dalla polizia locale, che avrebbe escluso irregolarità. È intervenuta anche l'Arpa, che ha prelevato alcuni campioni di fanghi durante gli spandimenti che si sono verificati successivamente su quel terreno.

Una vicenda che spaventa, vista la crescente preoccupazione per le conseguenze sulla salute dei fanghi di defecazione, che l'Ats avrebbe escluso dalla lista dei colpevoli dell'epidemia di polmonite. Nei fanghi però - come emerso da un'inchiesta di Rai 3 - finirebbe davvero di tutto e i controlli non sarebbero esaustivi.