Due ospedali le rifiutano il ricovero, bimba di 4 anni muore per un'infezione

Una bimba di soli quattro anni, è morta al Civile di Brescia a causa di un'infezione all'orecchio. I genitori l'avrebbero portata prima all'ospedale di Manerbio e poi in Poliambulanza: in entrambi i casi le strutture non l'avrebbero ricoverata