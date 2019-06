Discarica abusiva grande come 4 campi da calcio: è contaminata di arsenico

Un cimitero di rifiuti non lontano dalle case, in un’area di oltre 27mila metri quadrati (per intenderci, come quattro campi da calcio) in cui l’Arpa avrebbe rilevato presenza di laterizi, plastica, ferro, vetro, calcestruzzo, pneumatici e amianto, e soprattutto una contaminazione da arsenico: i proprietari hanno ora una settimana di tempo per realizzare un dossier sui provvedimenti da adottare per contenere gli effetti dell’inquinamento, e un altro mese per redigere un piano dettagliato di caratterizzazione dei rifiuti. E poi effettuare la bonifica.

Lo scrive Bresciaoggi: la Provincia di Brescia ha diffidato i proprietari del terreno, in zona Villaggio Franzoni a Gottolengo, a completare le procedure di cui sopra nei tempi previsti. Non si conosce al momento la posizione della proprietà, che potrebbe anche ricorrere al Tar.



L’area interessata è ormai da decenni, dagli anni ‘70, adibita a discarica abusiva. La presenza conclamata di arsenico non sarebbe altro che conseguenza dell’accumulo di rifiuti, anche pericolosi. Adesso non c’è più tempo da perdere.