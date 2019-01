Schiacciato da una lastra di mezza tonnellata: operaio ferito alla testa e al torace

Schiacciato da un pannello di legno di oltre mezza tonnellata, operaio bresciano grave in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita, ma a seguito delle varie lesioni i medici si sono riservati la prognosi. E' ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo, trasferito in ospedale in codice rosso: vittima di un infortunio sul lavoro giovedì mattina a Gorlago, nel cantiere edile per la costruzione dei nuovi uffici della Valli Gestioni Ambientali, in Via Alcide De Gasperi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio di Polizia Locale e tecnici del lavoro di Ats, come da prassi intervenuti sul posto per i rilievi. L'operaio ferito ha 45 anni e abita a Provaglio d'Iseo, dipendente di un'azienda esterna: era a bordo di una piccola gru in movimento quando è stato colpito dal pesante pannello.

Più di 500 chilogrammi di legno compatto che l'hanno schiacciato prima alla testa e poi al torace e a un braccio. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti dei colleghi di lavoro, che per primi hanno allertato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. L'allarme è stato lanciato verso le 11.30, circa un'ora più tardi il ferito era già in ospedale.

Sono ancora da chiarire alcuni dettagli su quanto accaduto. Se quel pannello lo stesse movimentando proprio l'operaio poi rimasto ferito, e se oppure sia caduto per errore, o perché era stato posizionato male. Intanto non si ferma il lungo elenco degli infortuni sul lavoro in Lombardia: e stavolta sarebbe potuta andare anche peggio.