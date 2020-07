Violenta aggressione fuori dalle Poste: rapinata una donna, arrestato un ragazzo

E' stato arrestato a pochi minuti dall'accaduto il giovane indiano di 28 anni che martedì mattina ha spintonato e rapinato una donna appena fuori dall'ufficio postale. E' successo a Goito, nell'Alto Mantovano: come riferiscono i carabinieri, la donna è stata spinta a terra e poi pure percossa, prima di essere derubata della borsetta.

Il ragazzo – S.M. le sue iniziali – si è dato alla fuga a piedi insieme a un complice, cercando di far perdere le sue tracce tra le vie del paese. Non è andata così, per fortuna: i militari, subito allertati dalla vittima e da alcuni testimoni, si sono messi subito all'inseguimento del 28enne, intercettato a poca distanza dal luogo della rapina.

E' stato trovato ancora in possesso della borsa, che conteneva vari effetti personali tra cui smartphone e portafoglio: il maltolto è stato subito riconsegnato alla vittima. Il giovane è stato arrestato (e già trasferito in carcere) con l'accusa di rapina in concorso. Ora prosegue la caccia al suo complice.