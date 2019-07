Assaltano il distributore con il flessibile: in fuga con soldi e sigarette

Un assalto studiato nei minimi dettagli, un paio di notti fa al distributore Esso di Volta Mantovana, sulla strada Goitese in direzione Brescia: ci sono voluti pochi, pochissimi minuti per il ripulire il bar tabaccheria di gratta&vinci e sigarette, oltre che letteralmente svuotare le slot machines. Un colpo da migliaia e migliaia di euro.

In azione un vero e proprio commando organizzato: i malviventi hanno chiuso l’accesso al distributore di benzina con alcune transenne, a quanto pare rubate solo poco prima in un’azienda agricola poco distante.

Saracinesca tagliata con il flessibile

Una volta sbarrata la strada, hanno potuto agire con relativa calma: armati di flessibile hanno tagliato una parte della saracinesca in metallo che bloccava l’ingresso. Poi hanno forzato la porta in vetro: varcata la soglia, si sono diretti subito al bancone, in cerca di sigarette e gratta&vinci, e poi nell’angolo delle slot machines.

Tutto in pochissimi minuti: quando sul posto sono arrivati i proprietari, e con loro anche i carabinieri, i banditi ormai erano già lontani. Potrebbero essere scappati sia verso Brescia che verso Mantova. Indagini in corso: al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.