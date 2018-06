Troppe buche, strada pericolosa: Goitese chiusa ai motocicli

Asfalto disastrato, fessure, sbriciolamenti e, soprattutto, buche, estese e profonde: la Goitese è pericolosa. A stabiliro è un'ordinanza della Provincia di Brescia. La decisione, drastica, è stata quella di vietare la circolazione dei motocicli, cioè dei motoveicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50 cm³.

L'ordinanza è entrata in vigore alle 16 di venerdì primo giugno e riguarda il tratto di Provinciale tra i chilometri 39+550 e 45+240, in entrambi i sensi di marcia, che si trova nel comune di Montichiari. Il divieto resterà attivo finché non saranno terminati gli interventi di manutenzione del manto stradale che - si legge nel documento- si presenta in 'condizioni di degrado strutturale'.

Le pessime condizioni dell'asfalto deriverebbero 'dalle condizioni meteorologiche, che hanno compromesso oltre ogni pessimistica previsione il piano viabile'. Irregolarità - si legge ancora nel documento- che 'non garantiscono la sicurezza della circolazione dei motocicli'.