Scomparsa da 4 giorni, Gloria è stata ritrovata sana e salva

Ogni tanto, una buona notizia: è stata ritrovata sana e salva la 61enne Gloria Maffolini, l'infermiera in pensione di Pian Camuno di cui si erano perse le tracce ormai da giovedì sera. Le ricerche si sono concluse positivamente nel pomeriggio di lunedì, in località Pesegata a Darfo Boario Terme, dunque a diversi chilometri dal luogo dell'ultimo avvistamento, quando si era allontanata dalla sua abitazione.

La donna era in stato confusionale, stanca e affaticata dopo quasi quattro giorni passati da sola: come da prassi, in questi casi, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. E' stata ritrovata non troppo lontano dal punto in cui i cani molecolari avevano annusato le sue tracce, in prossimità del ponte del fiume Oglio.

Ricerche a terra, in aria e in acqua

In questi giorni sono stati impegnate nelle ricerche fino a 50 persone in contemporanea, tra tecnici e volontari del Soccorso alpino, della Protezione civile, di Vigili del Fuoco e Carabinieri. In aria e in cielo, e pure in acqua. Maffolini è stata avvistata proprio quando la giornata di ricerche stava per essere sospesa.

Non è ancora ben chiaro cosa sia successo: di certo la donna è stata sorpresa dal violento temporale di giovedì sera, quando era appena uscita di casa. Potrebbe aver cercato riparo tra boschi e sentieri, dove si sarebbe persa: impaurita e spaventata, ha continuato a vagare in cerca di qualcuno. Uno degli ultimi avvistamenti, inquadrata dalle telecamere, all'altezza della rotatoria di Gianico: da qui è proseguita fino a Darfo.