Padre di famiglia stroncato dal cancro, il dolore dei figli: "Papà, sarai sempre con noi"

Stroncato da una terribile malattia, a soli 53 anni. Questo il tragico destino di Giuseppe Vischioni: si è spento nei giorni scorsi, dopo aver lottato combattuto un leone contro un terribile male. Un nemico subdolo che non è riuscito a sconfiggere.

Le sue condizioni sono precipitate nelle scorse settimane e a nulla sono valsi gli sforzi dei medici. Marito amorevole padre premuroso, così viene descritto dagli amici e dalle tante persone che in queste ore si sono strette attorno alla moglie Barbara e ai giovani figli Alessia, Martina e Matteo.

La notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa del 53enne di casa a Rivoltella si è diffusa rapidamente su Facebook. A commuovere, più di tutti, sono i messaggi scritti dai figli di Giuseppe. Due lunghe lettere piene di amore e di dolore.

"In un secondo tutta la mia vita è cambiata e mai avrei pensato questo.. No mai!!! Ma io devo andare avanti anche se tu sei volato via. Papà sarai sempre con noi, dentro i nostri ricordi più belli. Ormai non ci sei più, non c'è secondo che non ti pensi, non c'è giorno in cui non pensi a tutto ciò che mi hai detto, a ciò che ci siamo detti negli ultimi anni. Hai passato gli ultimi 8 giorni della tua vita in un letto e una poltrona e ho mille domande in testa e nessuna risposta e mai ne avrò finché un giorno anch’io smetterò di respirare." ha scritto il figlio Matteo.

"Dove sarai tu papà? Spero in un posto migliore ma qui non sarà più lo stesso senza di te. Qualche sera fa ho trovato il coraggio di abbracciarti e tu cautamente mi hai preso una mano, quante altre volte vorrei accadesse." Si legge sulla pagina Facebook della figlia Martina.

Decine di persone sono attese per l'ultimo saluto che sarò celebrato mercoledì mattina (alle 12) alla casa del commiato Facciotti di Desenzano del Garda.