Professore, avvocato, giudice: si è spento Giuseppe Frigo, padre del giusto processo

Lutto nel mondo della giurisprudenza italiana: si è spento, all'età di 84 anni, Giuseppe Frigo. Il cuore del noto avvocato penalista, professore e giudice, si è fermato sabato sera in un letto dell'ospedale Poliambulanza, nella sua Brescia. Da tempo lottava contro una malattia.

Leader storico dell'Unione delle Camere penali - di cui è stato presidente dal 1998 al 2002 - ha combattuto in prima fila tutte le battaglie portate avanti nel nome del garantismo. Eletto giudice della Corte Costituzionale nell'ottobre del 2008, fu uno dei padri dell’inserimento in Costituzione del principio del giusto processo, della parità tra accusa e difesa, sancito dall'articolo 111. Ha fatto parte dell'organo di garanzia costituzionale per 8 anni: proprio la malattia che lo affliggeva lo aveva costretto a lasciare, nel novembre del 2016.

Cominciò la sua brillante carriera da avvocato - dopo la laurea in giurisprudenza conseguita con lode a soli 22 anni - negli anni '60, acquistando lo studio legale che fu di Giuseppe Zanardelli. Si era occupato tra gli altri del sequestro Soffiantini e della revisione del processo di Adriano Sofri, condannato per l'uccisione del commissario Luigi Calabresi.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e i messaggi di cordoglio si sono moltiplicati. Così lo ha voluto ricordare Emilio Dal Bono, sindaco di Brescia, su Facebook:

“Un grande professionista, un uomo retto, giurista e avvocato di grande spessore. La morte dell’avvocato Giuseppe Frigo è una perdita per il mondo dell’avvocatura italiana e per il Paese intero. Mi stringo ai famigliari, certo di rappresentare l’affetto di tutta la città”.

Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto che sarà celebrato alle 10.30 di martedì nella chiesa parrocchiale del Buon Pastore in viale Venezia. Il noto penalista lascia la moglie Paola e le figlie Alessandra ed Elena.