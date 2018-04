Una folla commossa per l’ultimo addio Giuseppe Baroni, titolare del Bar Cristallo

Carpenedolo piange la scomparsa di Giuseppe Baroni, storico titolare del Bar Cristallo di piazza Martiri della Libertà: si è spento sabato all’età di 80 anni e, nella giornata di lunedì, una folla numerosa è sopraggiunta al suo funerale per l’ultimo saluto.

Baroni era originario del Lago d’Iseo e si era trasferito nella Bassa per sposare Maria Teresa, inseparabile compagna di tutta una vita. La sua gelateria-ristorante è stata per lunghi anni una vera e propria istituzione in paese, punto di ritrovo per cittadini, sportivi, politici e imprenditori.



L’addio al bancone arrivò a causa dell’avanzare del morbo di Parkinson: al suo posto subentrò il figlio Michele, che ha poi tramutato il locale in una caffetteria. Baroni, per tanti semplicemente “Chel del Cristal”, lascia anche l’amata figlia Sabrina.