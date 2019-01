Medico e pediatra, ha curato migliaia di pazienti: morto il dottor Pezzola

Questo sarebbe stato l'anno dei suoi 94: un altro traguardo importante. Non ci è arrivato, se n'è andato all'improvviso: tutta la Bassa Bresciana ricorda con affetto il dottor Giuliano Pezzola, prima impegnato nelle corsie dell'ospedale di Orzinuovi, il paese dove è nato e cresciuto, poi medico di base (specializzato in pediatria) a Corzano e Pompiano, infine il lavoro al servizio dei bambini della scuola materna di Chiari.

Classe 1925, Pezzola era nato a Ovanengo, piccola frazione di campagna di Orzinuovi: i suoi genitori vi si erano trasferiti dalla Bergamasca per proseguire l'attività di agricoltori e allevatori. Nel 1952, a soli 26 anni, Pezzola si laurea in Medicina: pochi giorni più tardi e comincerà a lavorare in ospedale, dove rimarrà a lungo, per più di 20 anni.

Una lunga e brillante carriera

Medico stimato e apprezzato, il suo percorso lavorativo sarà sempre accompagnato da un grande sogno: il sogno di unificare gli ospedali di Orzinuovi e Soncino, così da offrire un servizio migliore, più efficiente per i pazienti.

Dall'ospedale alle famiglie: Pezzola proseguirà la sua carriera come medico di base, specializzato in pediatria. In altri 20 anni tra Corzano e Pompiano si dice abbia curato più di 4000 persone, e tra di loro anche centinaia e centinaia di bambini. L'ultimo atto della sua vita professionale all'asilo di Chiari, al servizio di mamme e maestre.

Nel solco del padre, anche il figlio maggiore Diego lavora in ospedale, fa il chirurgo al Civile di Brescia: insieme a lui lo piangono i fratelli Flavio e Roberta. I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio, dalle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Ovanengo. La salma riposa nella chiesetta di San Domenico, di fianco al suo amato ospedale.