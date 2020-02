Prende fuoco sui fornelli della cucina, donna muore tra le fiamme

Una morte orribile tra le mura di casa: ustionata dalle fiamme divampate dai fornelli, poi soffocata dal fumo che in pochi attimi ha invaso la stanza. I familiari hanno dato l'allarme dopo qualche ora che la donna non rispondeva più al telefono: carabinieri e vigili del fuoco l'hanno trovata senza vita domenica mattina.

Terribile incidente in casa

Aveva 89 anni Giuliana Barbi: è lei la vittima del terribile incidente domestico di Via Colorne a Castel Mella. Sono stati i familiari, preoccupati, che domenica mattina hanno chiesto aiuto alla vicina di casa: quando nemmeno al campanello si ha avuto risposta, è stato subito allertato il 112. I pompieri hanno sfondato la porta, e insieme ai militari hanno trovato il corpo semicarbonizzato.

La ricostruzione dell'accaduto è stata in gran parte confermata dai primi rilievi sul luogo della tragedia, e degli accertamenti medico-legali sul corpo di Barbi. La donna presentava gravissime ustioni, ma il decesso sarebbe avvenuto precedentemente per soffocamento, come conseguenza del fumo inspirato mentre divampavano le fiamme.

Le fiamme divampate dai fornelli

L'incendio si sarebbe poi spento autonomamente, per carenza di ossigeno. Non è chiaro come abbiano fatto le fiamme a divampare dal fornello: forse qualcosa non ha funzionato come doveva. Fatto sta che la fiammata avrebbe travolto anche Giuliana Barbi, ustionata e poi svenuta per il fumo che già stava invadendo la cucina.

La magistratura ha già dato il via libera alla sepoltura. I funerali saranno celebrati mercoledì mattina a Brescia, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità. La camera ardente è stata allestita alla Poliambulanza. Giuliana Barbi era vedova da qualche anno, senza figli: la piangono la nipote Grace con Mandy.