Si accascia a terra mentre lavora in fabbrica, padre di famiglia muore in ospedale

A poche ore dal malore, la triste notizia: non ce l'ha fatta Giovanni Facchi, l'operaio di 51 anni che domenica pomeriggio si è sentito male in fabbrica. E' morto in ospedale dopo un ricovero d'urgenza. Stava lavorando nei reparti delle Trafilerie Carlo Gnutti di Via San Bernardino, quando improvvisamente si sarebbe accasciato a terra, chiedendo aiuto, sotto gli occhi attoniti dei colleghi.

Erano circa le 16.30: immediata la chiamata ai soccorsi, in pochi minuti sul posto l'automedica e l'infermierizzata, oltre a un'ambulanza dei volontari di Rovato che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. E' stato rianimato a lungo, ma in meno di un'ora era già al Civile, in codice rosso.

Purtroppo le sue condizioni erano già molto critiche: non è passato molto quando si sono aggravate, e il suo cuore non ha retto. Facchi abitava a Chiari, sposato e padre di due figli: in tanti lo ricordano per i suoi modi gentili, per il suo essere sempre disponibile. Instancabile lavoratore, da una vita in fabbrica. Nelle prossime ore saranno rese note le date dei funerali.