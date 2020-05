Barista stroncato dalla malattia: lascia nel dolore moglie e figli

La comunità di Cazzago San Martino piange il suo storico barista: si è spento a soli 67 anni Giovanni Bersini detto Carlo, per quasi quarant’anni (dal 1982 fino a pochi mesi fa: aveva chiuso alla fine di dicembre) gestore del Bar Lo Sportivo di Via Caduti, nella frazione di Pedrocca. Un pezzo di storia che se ne va: sono in tanti a ricordare i suoi modi gentili, la sua disponibilità. Il suo bar era un punto di ritrovo per gente di paese e non.

Bersini si è spento lunedì dopo una breve ma fatale malattia. Lo piangono la moglie Mariagrazia, i figli Omar con Giulia, Giada con Mirko, Melissa con Lorenzo, i nipoti Nicholas e Greta, il fratello e le sorelle. Mercoledì pomeriggio sono stati celebrati i funerali, in forma privata.

Un fiume di ricordi, anche su Facebook. “Un altro amico se n’è andato – si legge – Sono tanti i ricordi che abbiamo di te, di tutti i bei momenti passati nel tuo bar, la tua spontaneità, il tuo essere di compagnia, sempre disponibile e dal cuore grande. Sarai sempre nei nostri cuori. Ciao amico, riposa in pace”.