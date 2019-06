Il timore di un amico, poi la terribile scoperta: uomo trovato morto in casa

L'allarme lanciato da un amico, che non aveva più notizie dell'uomo da ore, poi la terribile scoperta: Giorgio Bertolazza, 74enne di Gargnano, giaceva senza vita all'interno della sua abitazione.

A trovare il corpo dell'uomo - ex falegname ora in pensione - sono stati i vigili del Fuoco di Salò - che, dopo aver più volto suonato il campanello senza ottenere risposta, hanno forza la porta di casa del 74enne.

La chiamata al 112 era scattata nella prima mattinata di lunedì, quando un amico e commerciante della zona aveva chiamato il 112. Sul posto si erano precipitati anche i sanitari del 118, ma per l'ex falegname, molto noto in paese anche per l'appartenenza al trio Mandolinistica, non c'era ormai più nulla da fare. All'origine del decesso ci sarebbe un malore, accusato nella giornata di domenica, che non gli ha lasciato scampo.