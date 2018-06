Colpito in pieno da un masso: l'agente Zanardini in condizioni disperate

Una botta tremenda, una sfortuna incredibile, una tragedia al momento solo sfiorata ma che purtroppo potrebbe non essere ancora finita: è ricoverato in gravissime condizioni, sta lottando per la vita, l'agente della Polizia Locale di Toscolano Maderno Gino Zanardini, il 61enne che martedì poco più tardi di mezzogiorno è stato colpito in pieno da un masso che si è staccato dalla parete rocciola della passerella di Covoli.

Una coincidenza sfortunatissima: il grosso masso (di dimensioni considerevoli, almeno 10 centimetri di diametro) si è staccato dalla parete rocciosa, è rimbalzato più volte e poi ha colpito alla testa Zanardini. L'agente era in servizio in compagnia della collega Diletta Zumbo, sul posto per verificare le condizioni del torrente Toscolano a seguito dell'ondata mattutina di maltempo.