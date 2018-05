Rezzato: morto Gianni Mazzi, storico titolare della bottega di Via Matteotti

Sono attesi in tanti, in tantissimi: a Rezzato e dintorni lo conoscevano tutti. La sua è davvero una delle botteghe storiche del paese, le botteghe di una volta ma che continua ancora oggi: era un negozio di casalinghi, ma funzionava come un emporio vero e proprio, insomma ci si poteva trovare di tutto (meno gli alimentari, ovviamente) e lui nel suo campo era un vero maestro, sapeva riparare di tutto.

Tutto il paese lo saluta, e si stringe con un abbraccio al cordoglio della famiglia, della moglie Valentina e dei figli Alberto e Francesca: si è spento martedì mattina a 80 anni Gianni Mazzi, storico commerciante rezzatese. I funerali veranno celebrati giovedì pomeriggio, alle 15 nella parrocchia di San Carlo Borromeo.

Una storia che non finisce, dicevamo: il negozio è ancora aperto, con lo stesso nome. Certo qualcosa è cambiato, tante cose sono cambiate: ma dietro al bancone ci sono loro, i suoi figli, orgogliosi di tutto quello che papà Gianni ha fatto, anche per loro.

Elettrodomestici, articoli per la casa, radio e televisori, utensili e orologi, bicchieri e giocattoli: questo (e tanto altro) si può trovare nella bottega del signor Mazzi, in Via Matteotti a Rezzato. “Mazzi Gianni Elettrodomestici”, con l'insegna della Ignis ancora in bella vista: un nome, una garanzia. Anche su Facebook il commosso ricordo: “Il tempo è un dono che la vita ci fa”.