Nostalgia e qualche lacrima: dopo 90 anni chiude la forneria del paese

In paese non si parla d'altro, è davvero la fine di un'epoca: dopo più di 90 anni di attività la storica forneria di Gianico di Via Cimavilla ha chiuso i battenti. La più classica delle botteghe di paese, aperta nel 1927 da Marco De Monte e poi passata di mano al figlio Guido, che di anni ne ha quasi 80 e adesso ha deciso finalmente di godersi il meritato riposo.

Lo scrive il Giornale di Brescia: insieme a lui, dietro al bancone e nella vita, per una vita intera, la moglie Franca Cominini (originaria della Valgrigna). Punto di riferimento per tutto il quartiere, per anni e anni, per decenni: dal 1985 il piccolo negozio di alimentari (con forneria annessa) portava il marchio Crai.

Serrande abbassate, operazione nostalgia e perché no qualche lacrima che scende lenta sulla guancia. “Questa contrada una volta era il cuore di Gianico, ci abitavano centinaia di persone – ha detto Guido De Monte al Gdb – Adesso siamo rimasti in pochi, io e mia moglie siamo diventati vecchi e i nostri figli hanno già un lavoro che rende più di questo”.