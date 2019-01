Fumo nero dalla porta, fiamme in azienda: danni per decine di migliaia di euro

Un cortocircuito poi le scintille e le fiamme che avvolgono la scorta di legname accatastato in un angolo del magazzino. Pomeriggio di paura alla ColorLegno di Gianico: per spegnere il rogo ci sono volute un paio d’ore. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati, ma i danni sono ingenti.

L’allarme è scattato mercoledì pomeriggio, attorno alle 14, quando i titolari della ditta hanno visto del fumo nero uscire dall’ingresso del magazzino situato al civico 99 di via Carobe. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno interessato il piano rialzato del magazzino avvolgendo la scorta di legname che viene usato per produrre mobili e porte.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio e la struttura dell’azienda non è stata compromessa. I danni sono comunque tanti: in fumo decine di migliaia di euro.