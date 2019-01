Magalli e Giada in prima pagina su Gente: "La verità sulla loro storia"

Da noi intervistata solo qualche giorno fa, Giada Fusaro - la 22enne di Lonato abusata dal maestro di karate all'età di 12 anni - aveva negato qualsiasi tipo di relazione sentimentale con Giancarlo Magalli: "Tra me e Giancarlo c'è solo una grande amicizia. E' una persona speciale".

A rilanciare il gossip ci ha però pensato ieri, venerdì 26 gennaio, il settimanale Gente, che ha messo in prima pagina la loro presunta relazione e, soprattutto, una foto che li ritrae passeggiare a braccetto tra le vie di Roma, correlata dal titolo: "La verità sulla loro storia".

ECCO IL VIDEO AL CENTRO DEL GOSSIP:

"Oh signor Magalli, prego": Giada mostra la stanza d'albergo al conduttore di Rai 2

Nel corso di un'intervista in radio, il conduttore 71enne de "I Fatti Vostri" aveva dichiarato: "Ho trovato l'amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a 'metà strada', proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte". Il settimanale Gente gli ha chiesto nuovi particolari su questo amore, ma la risposta di Magalli è stata quanto mai sibillina: "Questa vicenda, che sta effettivamente allietandomi la vita in questi ultimi tempi, non è pronta per essere diffusa".