Addio a Gian Paolo Pozzi, "lo zio" della Dolceria Franciacorta

Per decenni ha preparato e sfornato pizze e brioches nel cuore della notte, servendo le decine di giovani e giovanissimi che di rientro dalle discoteche della Franciacorta si fermavano nel suo locale per fare colazione o smaltire la sbornia. Gian Paolo Pozzi - per tutti "lo zio" - si è spento improvvisamente nei giorni scorsi, a 68 anni.

Da dietro al bancone del suo negozio, la 'Dolceria Franciacorta', situato nella zona industriale di Erbusco - ha accolto, sempre con il sorriso e una battuta, il popolo della notte: generazioni di ragazze e ragazzi, che prima di rincasare si fermavano da lui, per gustare un cannoncino o una pizzetta appena sfornati. Il suo locale era davvero un pezzo di storia della Franciacorta, un punto di riferimento e una tappa obbligata di ogni serata di festa.

Centinaia di persone sono attese per l'ultimo saluto che si terrà venerdì pomeriggio (alle 14.30) nella chiesa parrocchiale di Adro, comune dove l'uomo viveva con la famiglia. Oltre alla moglie Lucia, lascia i figli Andrea e Chiara, l'adorata nipotina Nicola, la mamma Gabriella, il fratello Valerio e la sorella Claudia.