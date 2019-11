Stroncato dalla malattia, tutto il paese piange lo storico farmacista

Una vita passata indossando il camice bianco, dispensando consigli e medicinali: Gian Franco Lazzari, storico farmacista di Concesio, si è spento venerdì. Combatteva contro una malattia, che alla fine se l'è portato via: aveva 88 anni.

Originario di Remedello, sono in molti a ricordarlo, per la cortesia e la professionalità, con cui ha servito i clienti dell'antica farmacia Stocchetta che, negli anni '70, aveva trasferito in via Europa.

Dietro al bancone fino al 2017: Lazzari aveva passato il testimone al figlio Guido, vicesindaco del paese, solo da due anni. In tanti in queste ore lo hanno ricordato sui social network:

"Sempre presente e disponibile per un consiglio, un suggerimento. Persona mite, sempre con la battuta pronta con tutti i clienti, ormai quasi amici." Così lo ricorda Gigi Nava.

"Sei stato una grande persona, saggia e rassicurante; lasci un grande vuoto ma anche una traccia indelebile e sarai sempre con noi", hanno scritto i dipendenti della farmacia Lazzari.

L'ultimo saluto lunedì pomeriggio, alle 14, nella chiesa della Pieve. Oltre al figlio Guido lascia la sorella Bruna.