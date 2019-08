Scarica il furgone appena fuori casa, si accascia a terra e muore

La tragedia si è consumata in pochi attimi, martedì mattina in Piazza Madonna della Neve a Tremosine: il 64enne Giacomo Rainelli, idraulico da poco andato in pensione, è crollato a terra mentre stava scaricando il suo furgone. Colto probabilmente da un malore, forse un infarto, e morto sul colpo.

A nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo: sul posto ambulanza e automedica, mentre la centrale operativa aveva già fatto decollare l'elicottero, nella speranza di salvargli la vita. Niente da fare, purtroppo: per Rainelli non c'è stato più niente da fare. In queste ore sarà resa nota la data dei funerali.

Molto conosciuto in paese, e non solo, abitava nella frazione di Cadignano, a poche centinaia di metri dalla piazza in cui si è consumata la tragedia. Idraulico per una vita intera, in pensione da poco tempo, nel tempo libero si dedicava alla scultura, una delle sue grandi passioni.

Hanno provato a rianimarlo a lungo, martedì mattina, per più di mezz'ora. Ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. Lo piangono l'amata moglie Renata, e la giovane figlia Anastasia.