Infortunio in cantiere a Mura: morto il muratore Gheorghe Voicu di 52 anni

E' il 52enne Gheorghe Voicu, 52enne romeno domiciliato a Nuvolento, la vittima del tragico infortunio sul lavoro, avvenuto vero le 18 di lunedì fuori dalla parrocchiale di Mura Savallo. Il muratore era in Italia da una dozzina d'anni e viveva da solo, dopo la separazione dalla moglie rimasta nella terra d'origine insieme al resto della famiglia.

Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, il muratore stava sistemando i ponteggi intorno alla chiesa di Santa Maria Assunta, ad un'altezza di circa 13 metri. Doveva solo finire di posizionare più in alto la carrucola per trasportare il materiale, poi sarebbe sceso.

E' a quel punto che qualcosa è andato storto: il fratello stava già facendo manovra col furgone, pronto al rientro a casa dopo una giornata di lavoro. Quando è sceso a vedere se Gheorghe avesse finito, l'ha trovato morto a terra. Non si sa cosa sia successo: dal malore all'imprudenza, nessuna ipotesi è esclusa. Indossava l'imbragatura, ma non era legata ad alcun sostegno. Per far luce sugli ultimi istanti di vita, il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.