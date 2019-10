Completamente ubriaco, dà in escandescenze e sveglia tutto il quartiere

Scene di ordinaria follia nella zona residenziale di Ghedi. Protagonista un uomo di 39 anni che aveva alzato decisamente troppo il gomito: per calmarlo ed evitare che facesse del male a qualcuno sono dovuti intervenire i carabinieri.

In preda al delirio alcolico avrebbe prima infastidito, e non poco, i residenti di via Fratelli Bronzetti: urlando, barcollando ai bordi della strada. Il soccorso medico è intervenuto proprio a seguito di una richiesta di intervento, giunta al 112 poco dopo prima di mezzanotte di giovedì. Viste le condizioni dell'uomo, un 39enne, oltre ad un'ambulanza e un'automedica, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

All’arrivo dei militari e dei volontari della Croce bianca di Ghedi, l’uomo si sarebbe calmato, acconsentendo di sedersi sull’autolettiga per il trasporto al vicino ospedale di Montichiari per le cure del caso.