Trattore in contromano: paura in tangenziale, rischio maxi incidente

Attimi di paura in tangenziale a Ghedi, dove, verso le 14 di venerdì, un trattore con rimorchio ha rischiato di provocare un maxi incidente imboccando la strada in contromano. Provenendo da una cascina in località Belvedere, l'agricoltore ha imboccato la tangenziale dal lato sbagliato. Tantissime auto se lo sono trovati davanti: il peggio è stato evitato solamente grazie alla velocità ridotta del mezzo pesante.



Subito è stato dato l'allarme alla Polizia Locale, prontamente intervenuta per fermare il trattore, che viaggiava con un maiale e una capra nel rimorchio. Nel frattempo si è formata una piccola coda di curiosi, anche perché è stato allertato un veterinario dell'Ats per verificare le condizioni di trasporto degli animali: il controllo ha richiesto un'ulteriore mezzora di stop. Il contadino è stato infine multato e, fatta inversione, ha potuto riprendere la strada verso il mattatoio, dov'era diretto.