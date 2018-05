Suicidio shock: ragazzo trovato morto nel giardino di casa

Un giovane di 33 anni si è tolto la vita nella tarda serata di domenica a Ghedi. Nessun dubbio sulla dinamica quanto accaduto all'esterno di un'abitazione (in zona industriale) e sulla volontarietà del gesto.

A trovare il corpo senza vita del giovane sarebbero stati alcuni parenti, che, attorno alle 23, hanno dato l'allarme al 112. Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica, ma per il 33enne, purtroppo, non c'era ormai più nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri di Verolanuova, che hanno accertato la causa della morte e ricostruito i motivi all’origine del gesto estremo. Pare che la vittima soffrisse di una forte depressione dovuta a una cocente delusione d'amore.