Dramma in famiglia: giovane padre di tre figli si toglie la vita

Non ci sono dubbi purtroppo su quanto accaduto, sulla dinamica e sulla volontarietà del gesto: un 45enne bresciano, padre di tre figli, si è suicidato nella notte tra lunedì e martedì nella sua abitazione di Ghedi.

A trovare il corpo senza vita e ad allertare i soccorsi, nel primo pomeriggio di martedì, è stata la sorella. Preoccupata perchè non sentiva più l'uomo da diverse ore, si è recata nella sua abitazione. Una volta spalancata la porta di casa, la drammatica scoperta. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, ma gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche i Carabinieri di Verolanuova, che hanno accertato la causa della morte e ricostruito i motivi all’origine del gesto estremo. Nessun problema economico: l'uomo era in cura per una forte depressione, malattia di cui pare soffrisse da tempo. Prima di compiere il gesto estremo avrebbe lasciato un biglietto: poche righe per chiedere scusa ai famigliari.