Ha insegnato a centinaia di bambini, addio alla maestra Silvana

Ha insegnato a numerose generazioni di ghedesi: tutto il paese piange la scomparsa della storica maestra delle elementari. Silvana Perani - conosciuta come maestra Silvana - si è spenta nei giorni scorsi.

Aveva 82 anni ed era molto nota in paese e benvoluta da tutti i suoi ex alunni, che la ricordano per la dolcezza e la disponibilità e non hanno mai smesso di portarla nel cuore, anche una volta diventati grandi. Decine i messaggi di cordoglio lasciati sulla pagina Facebook del paese dove la donna ha sempre vissuto con il marito, scomparso qualche anno fa.

"Una maestra indimenticabile alla quale sono legati i momenti più felici della mia infanzia." scrive un'ex alunna.

Oltre ai tanti ex alunni piangono la sua scomparsa i figli Claudio e Marco. Oggi, giovedì 11 luglio, l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale del paese: il corteo funebre partirà alle 15 dall'abitazione di via Filzi.