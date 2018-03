Freddo polare, salta il riscaldamento: bimbi al gelo tra i banchi di scuola

Bambini al freddo nella scuola elementare di Via Caravaggio a Ghedi. Manco a farlo apposta, l’impianto di riscaldamento è saltato proprio in questi giorni, nei giorni del freddo siberiano di Burian: non si arriva ai zero gradi, lo scrive il Giornale di Brescia, ma i giovanissimi studenti devono affrontare le temperature polari (anche all’interno della scuola) come minimo indossando una giacca.

L’istituto è infatti una scuola dell’infanzia, ospita bambini dai tre ai cinque anni. In questi giorni tutti imbardati, con i vestiti pesanti e magari la sciarpa al collo: non è colpa loro, certo, ma di un impianto che ha fatto le bizze proprio nei giorni più freddi dell’anno. Una vera sfortuna, per non dire di peggio.

Si prevede intanto un intervento così definito “tampone”, cioè che possa far risalire le temperature senza lasciare i bambini a casa. Ma certo non sarà un intervento “definitivo”, per cui bisognerà aspettare la prossima estate. Quando la scuola sarà chiusa, per mettere a posto tutto. Intanto fa freddo: meglio portare un paio di guanti in più.