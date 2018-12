Incubo senza fine: i ladri tornano nella villa dov'è stato massacrato Francesco

Non sembra esserci pace per la famiglia Scalvini di Ghedi: da quando Francesco, elettricista ora 38enne, è stato massacrato da un banda di ladri, il padre Giancarlo e la moglie Cristina fanno quotidianamente i conti con la paura di trovarsi di nuovo faccia a faccia con i malviventi. Un incubo che sembra non finire mai: un mese fa - si legge sull'edizione bresciana de Il Giorno - la villetta di via Petrarca è stata nuovamente presa di mira dai rapinatori.

I ladri avrebbero scavalcato la recinzione esterna e provato ad introdursi nell'abitazione forzando la porta d'ingresso: per fortuna sarebbero stati disturbati e messi in allarme da alcuni rumori e hanno lasciato perdere. Non hanno però desistito del tutto: si sono spostati di pochi metri e hanno ripulito una casa vicina. Un episodio che ha inevitabilmente riportato a galla i ricordi della terribile notte in cui Francesco Scalvini, durante un faccia a faccia con i malviventi, è stato ridotto in fin di vita.

Era il 23 gennaio del 2017, la notte in cui il 38enne è stato vittima di un'aggressione per cui ancora non c'è un colpevole: un malvivente che lo ha “infilzato” alla testa con un cacciavite. È andato in coma e da allora non si è più ripreso. Ricoverato per mesi in terapia intensiva, è poi stato trasferito in una struttura riabilitativa: qualche piccolo miglioramento c'è stato, ma il recupero è ancora lontanissimo.

I ladri si erano introdotti in casa di papà Giancarlo, che era stato immediatamente allertato dai vicini. Insieme al figlio Francesco decise di intervenire, e i due si trovano faccia a faccia con i malviventi. Uno si stava già allontanando, l'altro è stato fermato ed è scattata una colluttazione. E' in quel momento che il giovane Scalvini è stato colpito alla testa, con un cacciavite. Una ferita profonda, una delicatissima operazione chirurgica a poche ore dall'aggressione.

I due ladri erano scappati a bordo di una Bmw di colore chiaro, probabilmente bianca, senza lasciare tracce. E gli inquirenti li stanno ancora cercando.