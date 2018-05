Malore mentre va al lavoro, benzinaio muore in sella alla sua bicicletta

E' crollato a terra sul viale, mentre percorreva via Brescia per andare al lavoro. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a trovarlo esanime sull'asfalto, di fianco alla sua bicicletta, a pochi metri dal supermercato Lidl. Immediato l'allarme, ma inutile ogni tentativo di rianimarlo: il cuore di Roberto Roscia ha smesso di battere e non si è più ripreso.

Tragedia lunedì mattina a Ghedi, lungo la Provinciale che attraversa il paese. Il 52enne si è accasciato sull'asfalto, aveva quasi raggiunto il posto di lavoro: il distributore di benzina Esso che gestisce.

Purtroppo non c'è stato niente da fare: alcuni passanti lo hanno visto a terra e hanno subito chiamato il 112. La telefonata è scattata poco dopo le 7.30 e la centrale operativa ha inviato sul posto auto medica e ambulanza, dei volontari della Croce Rossa di Ghedi. Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia della Polizia Locale