Incubo tra le mura di casa: madre e figlia in balia dei ladri, minacciate con un paio di forbici

Ancora una rapina da incubo in un appartamento del Bresciano. Vittime una 60enne e l'anziana madre: si sono viste piombare in casa due estranei a volto scoperto, armati di un paio di forbici che in pochi minuti hanno arraffato l'oro che le due donne avevano addosso e hanno messo a soqquadro l'abitazione.

L'episodio nei giorni scorsi a Ghedi: le due donne avrebbero aperto la porta ai malviventi, pensando che a citofonare fosse stato il nipote, poi lunghi attimi di paura. I due hanno estratto un paio di forbici, facendosi consegnare l'oro dalla 60enne e dalla ultraottantenne. Mentre uno dei due teneva madre e figlia sotto la minaccia dell'arma, l'altro ha setacciato la casa, in cerca di altri oggetti di valore.

Non trovando più nulla da rubare i due sono fuggiti, ma non l'hanno fatta franca. I militari della stazione di Ghedi - intuendo che potesse trattarsi di due malviventi che recentemente si erano resi responsabili di un'aggressione all’interno di un Pub di Ghedi e di alcuni reati contro il patrimonio - hanno immediatamente attivato le ricerche. Per la coppia, composta da due 20enni marocchini, le manette sono scattate il giorno seguente la rapina.