Tragedia in piscina: trovato il cadavere di un ragazzino

Il corpo senza vita di un ragazzo di 17 anni è stato trovato nella piscina di una cascina privata di Ghedi. La drammatica scoperta verso le 16 di martedì pomeriggio. A trovare il cadavere sarebbe stata una donna che vive nel caseggiato.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che, al momento, mantengono il più stretto riserbo. Tra le tante ipotesi al vaglio c’è anche quella del tragico incidente, che pare essere la più accreditata: il giovane si sarebbe tuffato in piscina, forse per rinfrescarsi, e poi sarebbe annegato. Ancora da capire perché il 17enne si trovasse da solo nell’abitazione, quando si è verificato il dramma non c’era infatti nessuno che potesse accorrere in suo aiuto.