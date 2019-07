Picchia moglie e figli per mesi, condannato ed espulso: fa ricorso al Tar

E’ andato avanti per mesi, quasi senza sosta e spesso alterato dai fumi dell’alcol: picchiava la moglie e i suoi tre figli ancora piccoli. Ma è stato condannato a 3 anni di reclusione il marocchino di 35 anni, residente a Ghedi, accusato di maltrattamenti in famiglia: anche il suo permesso di soggiorno è stato revocato. Ma il provvedimento è attualmente sospeso perché il 35enne, in merito, ha fatto ricorso al Tar.

Il tribunale di Brescia, oltre alla condanna, gli ha imposto il divieto di avvicinarsi alla casa di famiglia dove abitano la moglie e i figli. La giovane donna e i tre minori sono stati affidati alla cura dei Servizi sociali comunali.

Non solo: il 35enne, in attesa del processo, è stato beccato dalle forze dell’ordine mentre guidava ubriaco. Quindi condannato ad altri quattro mesi di reclusione, oltre al ritiro della patente, e a una multa di circa 1500 euro.