Paura al bar: ragazzo crolla a terra privo di sensi

Attimi di panico in un bar del centro di Ghedi dove, nella tarda serata di venerdì, un ragazzo di soli 20 anni ha accusato un improvviso malore. Il giovane è collassato a terra, scosso da spasmi e convulsioni, perdendo conoscenza.

Tutto è accaduto attorno alle 23 in un noto locale di via Giuseppe Garibaldi, davanti a decine di clienti. Immediato l'allarme al 112 che, temendo il peggio, ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime cure prestate sul posto, il giovane è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza e poi ricoverato in codice rosso.

In un primo momento si è temuto che l’improvviso attacco fosse stato scatenato dall'eccessivo consumo di alcol e sul posto è stata quindi inviata anche una pattuglia dei Carabinieri. Un'ipotesi poi scartata dai medici del 118: il 20enne sarebbe stato colpito da una grave crisi epilettica che gli ha fatto perdere i sensi.