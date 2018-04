Follia in un locale: gli nega da bere, aggredisce il titolare e lo minaccia con un coltello

Scene da Far West all'interno di un kebab di Ghedi: una furibonda lite tra il gestore del locale e un cliente è degenerata nella violenza, rischiando di finire in tragedia. I due si sarebbero affrontati brandendo, rispettivamente, un'asta metallica e un coltello.Tutto è accaduto in pieno giorno, lo scorso venerdì.

È l'ora di pranzo quando un giovane marocchino, già piuttosto alticcio, si presenta nel locale e chiede un ultimo giro. Quando si vede negare l'ennesima consumazione alcolica dà di matto: esce dal kebab e colpisce l'auto del proprietario, parcheggiata fuori dal negozio, con una raffica di calci e pugni. Il tutto sotto gli occhi spaventati di diversi clienti.

Non contento, il giovane cerca di sfasciare la vetrina, infine si scaglia contro il gestore, che però reagisce colpendolo più volte. Al termine della colluttazione il cliente molesto si allontana dal Kebab, ma non si arrende.

Passano infatti pochi minuti e il giovane nordafricano varca di nuovo la soglia del locale, questa volta armato di un coltello da cucina con il quale minaccia nuovamente il titolare, che per difendersi impugna un'asta metallica.

Solo il tempestivo arrivo dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e la violenta lite si concludesse in modo peggiore. Il giovane marocchino è stato portato al pronto soccorso per medicare le contusioni e poi segnalato per minacce, danneggiamento e porto abusivo di armi.

Guai anche per il titolare del negozio: è stato segnalato per lesioni personali, con riserva di valutare l'esistenza della legittima difesa a seguito di una più accurata ricostruzione dei fatti.